Coronavirus Italia: oltre 1.400 nuovi casi, aumentano i ricoveri (Di lunedì 28 settembre 2020) Si ha la percezione che in Europa la situazione sia nuovamente fuori controllo: in Spagna e in Francia si contano ormai migliaia di nuovi contagi di Coronavirus al giorno e anche oggi, in Italia dove l'emergenza sembra essere molto più lenta che nel resto dell'area Schengen, i nuovi casi superano i 1.400. Tutti gli aggiornamenti nel bollettino del 28 settembre della Protezione civile. Coronavirus, il bollettino del 28 settembre Calano drasticamente i tamponi ma il numero delle persone positive è stabilmente alto. Sono 1.494 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi, 28 settembre, dalla Protezione Civile. Meno casi rispetto a ieri ma anche il numero dei tamponi, come accennato in ...

