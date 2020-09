Bologna-Parma 4-1, Mihajlovic vince il derby emiliano (Di lunedì 28 settembre 2020) Bologna-Parma cala il sipario sulla seconda giornata di Serie A: i felsinei vincono senza problemi, rimandato Liverani La seconda giornata della Serie A termina con il derby emiliano Bologna-Parma e la netta vittoria dei padroni di casa. Il derby emiliano vede un solo protagonista sin dal primo tempo, con il Bologna che domina in lungo e il largo per tutto il primo tempo. Molto bene il neo acquisto Hickey che semina il panico sulla sinistra. La prima e unica occasione targata Parma nasce dopo pochi minuti dal via con Brugman che tenta il pallonetto, trovando però pronto Skorupski. Al 16′ Soriano sblocca il match con una zampata dagli sviluppi di un corner (l’arbitro concede la rete con l’ausilio ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020)cala il sipario sulla seconda giornata di Serie A: i felsinei vincono senza problemi, rimandato Liverani La seconda giornata della Serie A termina con ile la netta vittoria dei padroni di casa. Ilvede un solo protagonista sin dal primo tempo, con ilche domina in lungo e il largo per tutto il primo tempo. Molto bene il neo acquisto Hickey che semina il panico sulla sinistra. La prima e unica occasione targatanasce dopo pochi minuti dal via con Brugman che tenta il pallonetto, trovando però pronto Skorupski. Al 16′ Soriano sblocca il match con una zampata dagli sviluppi di un corner (l’arbitro concede la rete con l’ausilio ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Bologna 4-1 Parma #SSFootball - enricoI00 : Voti ufficiali di Bologna Parma dai @Fantacalcio - nestquotidiano : Nel posticipo di Serie A il Bologna si impone 4-1 sul Parma - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrado: Bologna 4 x 1 Parma - Fantacalcio : Bologna, Mihajlovic: 'Coronavirus da non sottovalutare. Non so come farà il Genoa a giocare'… -