Via Quota 100, come cambiano le pensioni dal 2022 (Di domenica 27 settembre 2020) Le ipotesi per superare Quota 100. Governo al lavoro con i sindacati per la riforma pensionistica. ROMA – Il Governo nei prossimi giorni si incontrerà con i sindacati per iniziare a valutare la nuova riforma pensionistica. Sono diverse le ipotesi sul tavolo per superare Quota 100. La riforma del sistema pensionistico è stato annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione del suo intervento al Forum dell’Economia 2020, quando ha dichiarato che il rinnovo di Quota 100 non è all’ordine del giorno. Un percorso che si preannuncia ricco di ostacoli da superare visto che il Centrodestra è pronto ad opporsi all’esecutivo, come confermato da Matteo Salvini, che ha fatto sapere di essere pronto a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) Le ipotesi per superare100. Governo al lavoro con i sindacati per la riformastica. ROMA – Il Governo nei prossimi giorni si incontrerà con i sindacati per iniziare a valutare la nuova riformastica. Sono diverse le ipotesi sul tavolo per superare100. La riforma del sistemastico è stato annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione del suo intervento al Forum dell’Economia 2020, quando ha dichiarato che il rinnovo di100 non è all’ordine del giorno. Un percorso che si preannuncia ricco di ostacoli da superare visto che il Centrodestra è pronto ad opporsi all’esecutivo,confermato da Matteo Salvini, che ha fatto sapere di essere pronto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Quota Pensioni Quota 100 spazzata via. Quota 41 affonda. SI ALZA L'ETA' DELLA PENSIONE Affaritaliani.it Pensioni, Quota 100 addio e la Lega insorge

Conte 'cancella' la Lega Via Quota 100 e dl Salvini

Il Conte Due sotterra l'impronta leghista del Conte Uno. Il presidente del consiglio assicura che Quota 100 verrà archiviata. Era un progetto triennale che sta arrivando a scadenza e il rinnovo "non è ...

