(Di domenica 27 settembre 2020) Lanon smette di lavorare sul, non solo su quello in entrata. La Vecchia Signora, dopo aver portato a Torino Morata, è a lavoro su diversi fronti. Secondo quanto si apprende da Tuttosport, le priorità dei bianconeri ed in tal senso di Fabiosarebbero due.: le priorità dicaption id="attachment 762181" align="alignnone" width="582"Agnelli Nedved (getty images)/captionMancano ormai circa 10 giorni alladel calcioe la rosa dellapare completa o quasi. Infatti, a fronte dell'arrivo di un esterno e, forse, di un altro attaccante, secondo il quotidiano torinese sarebbe due le priorità della società. Sfoltire ...

DiMarzio : #RomaJuventus, le probabili formazioni delle due squadre ?? - Eurosport_IT : La Procura di Perugia è al lavoro per capire se ci sono state pressioni da parte della Juventus ?? ????? #Suarez |… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - ItaSportPress : Juventus, le due priorità di Paratici entro la fine del mercato - - Fprime86 : RT @DiMarzio: #RomaJuventus, le probabili formazioni delle due squadre ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus due

TUTTO mercato WEB

Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma: “Abbiamo fatto una settimana di lavoro migliore di quella della scorsa. Stia ...Ecco i nostri pronostici. La serie A torna in campo domenica 27 settembre per le sfide della seconda giornata di campionato, tra cui Roma-Juventus.