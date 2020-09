Juventus | Kean è sempre più vicino | ieri è partito dalla panchina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Moisepiùalla: l’attaccante dell’Everton non ha giocato titolare nel match contro il Crystal Palace Moise, attaccante dell’Everton, èpiùallasecondo quanto riportato da Tuttosport. Carlo Ancelotti non lo ha infatti schierato titolare nel match contro il Crystal Palace e, per il quotidiano, questo è un segnale inequivocabile. L’esclusione dall’undici iniziale sarebbe infatti l’ennesima dimostrazione chenon rientri più nei piani dell’Everton e del mister Ancelotti. Si attendono novità nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com