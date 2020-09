Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 27 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 in tutto il mondo. Due milioni di morti? Mentre il bilancio della pandemia si avvicina a un milione di morti, un alto funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha affermato venerdì 25 settembre che è “probabile” che la nuova ondata di Coronavirus ucciderà a breve “forse” due milioni di persone se non ci impegnamo “tutti” seriamente per combatterlo. Quasi 986.000 morti La nuova pandemia di Coronavirus ha ucciso almeno 985.707 in tutto il mondo da quando l’ufficio dell’OMS in Cina ha segnalato l’insorgenza della malattia a fine dicembre, secondo un rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 in tutto il. Due milioni di morti? Mentre il bilancio della pandemia si avvicina a un milione di morti, un alto funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha affermato venerdì 25che è “probabile” che la nuova ondata diucciderà a breve “forse” due milioni di persone se non ci impegnamo “tutti” seriamente per combatterlo. Quasi 986.000 morti La nuova pandemia diha ucciso almeno 985.707 in tutto ilda quando l’ufficio dell’OMS in Cina ha segnalato l’insorgenza della malattia a fine dicembre, secondo un rapporto ...

