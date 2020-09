Amy Coney Barrett alla guida della corte suprema: la decisione di Trump (Di domenica 27 settembre 2020) Annunciato il nome del giudice che sarà al vertice della corte suprema Americana. Il giudice scelto da Donald Trump, che il Senato dovrà confermare, é Amy Coney Barrett. Una decisione che ha subito suscitato le reazioni di buona parte dell’opinione pubblica americana. La Barrett è nota per la sua posizione conservatrice e cattolica, il modo particolare su alcuni temi caldi come l’aborto e l’immigrazione. La giudice aveva inoltre espresso in passato perplessità sulla riforma del sistema sanitario di Obama, che andava verso una maggiore apertura. Il leader democratico Joe Biden ha lanciato un appello al Senato affinché la nomina della Barrett non venga ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) Annunciato il nome del giudice che sarà al verticeAmericana. Il giudice scelto da Donald, che il Senato dovrà confermare, é Amy. Unache ha subito suscitato le reazioni di buona parte dell’opinione pubblica americana. Laè nota per la sua posizione conservatrice e cattolica, il modo particolare su alcuni temi caldi come l’aborto e l’immigrazione. La giudice aveva inoltre espresso in passato perplessità sulla riforma del sistema sanitario di Obama, che andava verso una maggiore apertura. Il leader democratico Joe Biden ha lanciato un appello al Senato affinché la nominanon venga ...

