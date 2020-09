Scuola | “La priorità siamo noi” | studenti | lavoratori e sindacati manifestano in piazza a Roma

Leggi su tpi

(Di sabato 26 settembre 2020) Sotto una pioggia battente è iniziata la manifestazione “Priorità alla”. Bandiere colorate dei diversidi categoria coloranodel Popolo a, dove Cisl, Cgil, Cobas, Uil, Snals e Gilda e altre sigle protestano per chiedere maggiore attenzione e risorse per affrontare un anno scolastico condizionato dalla pandemia. Sono adel Popolo aanche gliche hanno manifestato già ieri davanti Montecitorio escolastici. In tutto oltre 80 le organizzazioni che hanno aderito. “Laè una priorità per il Paese: è urgente destinare investimenti economici del Recovery Fund al mondo scolastico per garantire su tutto il territorio ...