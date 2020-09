Napoli-Genoa, probabili formazioni Sportmediaset: Elseid Hysaj a sinistra (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Genoa, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari c’è l’ex Goran Pandev, mentre manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre aci saràe a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari c’è l’ex Goran Pandev, mentre manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima ...

TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - ilcirotano : Perin positivo al Covid, Napoli-Genoa spostata alle 18 di domani - - italiaserait : Napoli-Genoa spostata alle 18: il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa posticipata alle 18: i liguri attendono i risultati dei tamponi Sky Sport Perin positivo al Covid, Napoli-Genoa spostata alle 18 di domani

La squadra ligure è stata sottoposta a tampone e soltanto in serata riceverà gli esiti. Rinviata a domani la partenza per la Campania e quindi anche l’inizio del match, inizialmente previsto per le 15 ...

Perin positivo, rinviata alle ore 18 la partita tra Napoli e Genoa in programma al San Paolo

E’ cambiato l’orario d’inizio di Napoli-Genoa. Il match in programma al San Paolo domani, previsto inizialmente per le ore 15,00, si giocherà alle ore 18.00. E’ quanto si apprende dal sito della Lega ...

La squadra ligure è stata sottoposta a tampone e soltanto in serata riceverà gli esiti. Rinviata a domani la partenza per la Campania e quindi anche l’inizio del match, inizialmente previsto per le 15 ...E’ cambiato l’orario d’inizio di Napoli-Genoa. Il match in programma al San Paolo domani, previsto inizialmente per le ore 15,00, si giocherà alle ore 18.00. E’ quanto si apprende dal sito della Lega ...