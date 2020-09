Lazio, Immobile: "La forza sta nel gruppo. Il mercato non ci interessa" (Di sabato 26 settembre 2020) CAGLIARI - Segna, Ciro Immobile : è il suo mestiere. Ma la cosa incredibile è che non smette mai di farlo. L'attaccante della Lazio segna subito al debutto stagionale: sono 126 in totale con la maglia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) CAGLIARI - Segna, Ciro: è il suo mestiere. Ma la cosa incredibile è che non smette mai di farlo. L'attaccante dellasegna subito al debutto stagionale: sono 126 in totale con la maglia ...

