Juve Stabia | i convocati di Padalino e i numeri di maglia delle vespe

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 22 calciatoriper il match-Monopoli, valevole per la 1a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 27 settembre 2020, con inizio alle ore 17:30 presso lo Stadio ”Romeo Menti” di Castellammare di. Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Troest, Tufano. Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Selvaggio. Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Romero, Stoecklin. Indisponibili: Esposito, Lia, Russo, ...

La Juve Stabia si prepara all'esordio in campionato contro il Monopoli. Una prova di forza importante per una squadra ancora numericamente incompleta e soltanto a pochi giorni di distanza dalla sfida ...Finisce senza reti il match del Cosenza contro l’Entella. Partita noiosa e senza grosse emozioni, con l’unica occasione della gara capitata sui piedi di Bittante nel primo tempo COSENZA – Per il terzo ...