Elettra Lamborghini oggi sposa Afrojack (Di sabato 26 settembre 2020) Il giorno delle nozze per Elettra Lamborghini e Afrojack è arrivato. Ancora mistero sulla location e sulla presenza della sorella Ginevra Il grande giorno di Elettra Lamborghini è finalmente arrivato. oggi la cantante bolognese, nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, dirà «sì» al disc jockey Nick van de Wall, per tutti Afrojack. L’appuntamento per la cerimonia, dietro cui c’è la sapiente regia del wedding planner Enzo Miccio, è sul Lago di Como. Le indiscrezioni parlano di Villa Balbiano, una delle più affascinanti residenze della zona, tra Ossuccio e Lenno, circondata da un bellissimo parco secolare. ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) Il giorno delle nozze perè arrivato. Ancora mistero sulla location e sulla presenza della sorella Ginevra Il grande giorno diè finalmente arrivato.la cantante bolognese, nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica, dirà «sì» al disc jockey Nick van de Wall, per tutti. L’appuntamento per la cerimonia, dietro cui c’è la sapiente regia del wedding planner Enzo Miccio, è sul Lago di Como. Le indiscrezioni parlano di Villa Balbiano, una delle più affascinanti residenze della zona, tra Ossuccio e Lenno, circondata da un bellissimo parco secolare. ...

blogtivvu : Matrimonio Elettra Lamborghini: perchè la sorella Ginevra non ci sarà? - Arianna31086422 : Raga oggi si sposa ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI e io sono estremamente contenta per lei?? #26settembre - fanpage : È il grande giorno per Elettra Lamborghini, oggi sposerà il suo Afrojack - rinocimini : RT @makakog: Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) Elettra Lamb… - makakog : Album femminili che hanno debuttato più in alto in Italia nel 2020: 1) Lady Gaga #1 2) Annalisa #2 3) Gaia #3 3) E… -