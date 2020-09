Coronavirus Italia, bollettino 26 settembre: 1.869 nuovi casi. I tamponi sono 104.387 (Di sabato 26 settembre 2020) Diminuisce, anche se non di molto, il numero di nuovi contagi registrati in 24 ore in Italia: sono 1.869, contro i 1.912 di ieri, a fronte di 104.387 tamponi effettuati (il giorno prima erano stati oltre 107mila). sono 17 i morti. Tre i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 247. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 settembre 2020) Diminuisce, anche se non di molto, il numero dicontagi registrati in 24 ore in1.869, contro i 1.912 di ieri, a fronte di 104.387effettuati (il giorno prima erano stati oltre 107mila).17 i morti. Tre i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 247. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Anche oggi non ciregioni a zeroquotidiani (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

