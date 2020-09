Zero commissioni per pagamenti cashless fino a 5 euro: l'ipotesi allo studio (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte lavora a pancia a terra al progetto per incentivare i pagamenti elettronici. La settimana prossima vedrà i cosiddetti ‘acquirer’, ovvero banche e istituti che si occupano di pagamenti elettronici. Intanto, a quanto apprende l’Adnkronos, ha già avviato un dialogo, sensibilizzando tutti ad abbassare in modo importante le commissioni. Ci sarà probabilmente da parte degli acquirer, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, la disponibilità di portare a Zero le commissioni per spese da 0 a 5 euro. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte lavora a pancia a terra al progetto per incentivare ielettronici. La settimana prossima vedrà i cosiddetti ‘acquirer’, ovvero banche e istituti che si occupano dielettronici. Intanto, a quanto apprende l’Adnkronos, ha già avviato un dialogo, sensibilizzando tutti ad abbassare in modo importante le. Ci sarà probabilmente da parte degli acquirer, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, la disponibilità di portare aleper spese da 0 a 5

(Adnkronos) - Ovviamente, chiariscono le stesse fonti, il tutto sarà rimesso alle singole iniziative, in modo da non violare le regole sulla concorrenza.

