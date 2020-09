Riapertura stadi, Locatelli: “Criticità e rischi da non sottovalutare. Ci vuole cautela”. Zampa: “Il ministero della Salute è contrario” (Di venerdì 25 settembre 2020) La Riapertura degli stadi porta con sé “criticità” e un “potenziale rischio” che “non possono essere sottovalutate”. Serve “cautela” e non un’accelerazione come quella impressa dalle Regioni sul ritorno dei tifosi negli impianti sportivi, avvisa Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico. E “contrarietà” è stata nuovamente espressa dal ministero della Salute, questa volta per bocca della sottosegretaria Sandra Zampa dopo il no di Roberto Speranza negli scorsi giorni. Stessa lunghezza d’onda per Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladegliporta con sé “criticità” e un “potenzialeo” che “non possono essere sottovalutate”. Serve “cautela” e non un’accelerazione come quella impressa dalle Regioni sul ritorno dei tifosi negli impianti sportivi, avvisa Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico. E “contrarietà” è stata nuovamente espressa dal, questa volta per boccasottosegretaria Sandradopo il no di Roberto Speranza negli scorsi giorni. Stessa lunghezza d’onda per Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale ...

LiaQuartapelle : In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necess… - fattoquotidiano : RIAPERTURA STADI Il primario del Sacco: “Vanno prima valutate le conseguenze del ritorno a scuola” [di… - Agenzia_Italia : Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: 'Proposta ragionevole' ? - gazz_rossonera : IL FATTO QUOTIDIANO – De Luca favorevole alla riapertura degli stadi… - willycuba65 : RT @LAROMA24: Riapertura stadi, Guerra (Oms): 'Non possiamo permetterci aperture poco gestibili' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi Riapertura stadi e Covid, gli scienziati: «Troppe persone da tracciare» Corriere della Sera Locatelli, su stadi necessaria molta cautela

“Il mio parere da un punto di vista squisitamente medico è che è indubbio che la riapertura degli stadi presenta delle situazioni e delle connotazioni di criticità e di potenziale rischio che non poss ...

Stadi, Guerra (Oms): non possiamo permetterci la riapertura

"Non credo che possiamo permetterci altre aperture poco gestibili come nel caso degli stadi. Capisco sia necessario tornare alla normalità quanto prima ma la cautela è ...

“Il mio parere da un punto di vista squisitamente medico è che è indubbio che la riapertura degli stadi presenta delle situazioni e delle connotazioni di criticità e di potenziale rischio che non poss ..."Non credo che possiamo permetterci altre aperture poco gestibili come nel caso degli stadi. Capisco sia necessario tornare alla normalità quanto prima ma la cautela è ...