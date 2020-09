“Ri-Pescato” | ai bisognosi il pesce confiscato dalle Capitanerie

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Alle persone bisognose il. E' l'obiettivo di “Ri-Pescato: dal mercato illegale al mercato solidale”, progetto di legalità di respiro nazionale, unico in Europa, promosso e sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Banco Alimentare, finalizzato al recupero e alla lavorazione delsequestrato e alla sua distribuzione agli enti caritativi. L'iniziativa parte dalla Sicilia: ai Mercati Agro-Alimentari Sicilia (MAAS) di Catania, infatti, Intesa e Banco Alimentare hanno illustrato il progetto che ha come scopo assicurare che il prodotto, altamente deperibile e allo stesso tempo con un elevato valore nutrizionale, sia destinato a chi vive situazioni di difficoltà sociale ed economica.La Sicilia è ...