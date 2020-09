Inter, Conte: “Voglia di migliorarci e di fare il bene del club. Dobbiamo confermarci in Italia e in Europa” (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è Intervenuto a margine della conferenza stampa di vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina per parlare del match e della situazione della società con tanto di dichiarazioni su ambizioni e progetto per il futuro.Conte: "Dobbiamo confermarci"caption id="attachment 1012253" align="alignnone" width="547" Conte, Getty Images/caption"Quanto è vicina questa Inter alla mia idea? Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso ed è inevitabile che si debbano fare delle valutazioni e migliorare delle situazioni in corso d’opera. C’era e c’è la volontà di migliorare e migliorarci in tutti i settori di competenza e di questo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio, allenatore dell', èvenuto a margine della conferenza stampa di vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina per parlare del match e della situazione della società con tanto di dichiarazioni su ambizioni e progetto per il futuro.: ""caption id="attachment 1012253" align="alignnone" width="547", Getty Images/caption"Quanto è vicina questaalla mia idea? Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso ed è inevitabile che si debbanodelle valutazioni e migliorare delle situazioni in corso d’opera. C’era e c’è la volontà di migliorare ein tutti i settori di competenza e di questo ...

ZZiliani : Riassumendo. Conte arriva all’Inter, trova tre difensori come De Vrij, Skriniar e Godin che ogni allenatore sogna d… - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - AlfredoPedulla : #Ranocchia ora può dire si al #Genoa. #Smalling: occhio all’#Inter, come già segnalato, se la #Roma non chiude... A… - EvaAProvenzano : #Conte: “Nessuna squadra ha l’obbligo di vittoria. Nessun allenatore può assicurare al proprio club al 100% di pote… - MarisciaFox : RT @marifcinter: #Conte: 'Nessuna squadra ha l'obbligo di vittoria, nessun allenatore può assicurare al proprio club il 100% di possibilità… -