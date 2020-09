Il look del giorno, le scarpe con la zeppa (Di venerdì 25 settembre 2020) Le scarpe con la zeppa sono le regine d’autunno. Il mood richiama l’estetica delle dive d’antan e si mescola con suggestioni disco e romantiche, come visto nella collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini. Le scarpe con la zeppa nella sfilata Philosophy di Lorenzo Serafini autunno inverno 2020/2021. Le scarpe con la zeppa, come si portano L’autunno 2020 è segnato dal grande ritorno della scarpa plateau in versione contemporanea. Un modello zeppato con il cinturino e l’apertura open-toe come visto nella collezione autunno inverno 2020/2021 di Philosophy di Lorenzo Serafini. L’estetica di riferimento è lo charme stile vecchia Hollywood mescolato con le vibrazioni disco squisitamente Seventies. Pantaloni in nappa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Lecon lasono le regine d’autunno. Il mood richiama l’estetica delle dive d’antan e si mescola con suggestioni disco e romantiche, come visto nella collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini. Lecon lanella sfilata Philosophy di Lorenzo Serafini autunno inverno 2020/2021. Lecon la, come si portano L’autunno 2020 è segnato dal grande ritorno della scarpa plateau in versione contemporanea. Un modelloto con il cinturino e l’apertura open-toe come visto nella collezione autunno inverno 2020/2021 di Philosophy di Lorenzo Serafini. L’estetica di riferimento è lo charme stile vecchia Hollywood mescolato con le vibrazioni disco squisitamente Seventies. Pantaloni in nappa ...

HuffPostItalia : Wikipedia cambia look: dopo 10 anni arriva il redesign del sito - Luca66557163 : RT @IAcilia: Buonasera tesorucci, sto in fase di transazione del look, appena finito vi faccio vedere. - IOdonna : Il royal look del giorno. Beatrice Borromeo e Carolina di Monaco con la mascherina a un gala - ENZO58792780 : RT @IAcilia: Buonasera tesorucci, sto in fase di transazione del look, appena finito vi faccio vedere. - StefanKay8 : RT @IAcilia: Buonasera tesorucci, sto in fase di transazione del look, appena finito vi faccio vedere. -