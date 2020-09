Fienga: «Abbiamo il diritto di difenderci per l’episodio di Verona» (Di venerdì 25 settembre 2020) Guido Fienga, il Ceo della Roma, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione ufficiale di Pedro Guido Fienga, Ceo della Roma, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione ufficiale di Pedro. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH PERSO A TAVOLINO – «L’episodio di Verona è basato su un errore commesso da noi in assoluta buona fede. E’ comunque un errore che non ha portato alcun vantaggio perché non Abbiamo inserito un giocatore in più. Abbiamo il diritto di difenderci. Ci lascia sorpresi il fatto che i dirigenti della Federazione dicano che non ci sia alcuna chance sul ricorso. Speriamo che il giudizio che si comporrà in futuro sia un giudizio fatto in serenità e in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Guido, il Ceo della Roma, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione ufficiale di Pedro Guido, Ceo della Roma, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione ufficiale di Pedro. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH PERSO A TAVOLINO – «L’episodio diè basato su un errore commesso da noi in assoluta buona fede. E’ comunque un errore che non ha portato alcun vantaggio perché noninserito un giocatore in più.ildi. Ci lascia sorpresi il fatto che i dirigenti della Federazione dicano che non ci sia alcuna chance sul ricorso. Speriamo che il giudizio che si comporrà in futuro sia un giudizio fatto in serenità e in ...

