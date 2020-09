Covid Lazio, il bollettino: 230 nuovi casi, 113 a Roma. Aumentano i contagi in provincia (Di venerdì 25 settembre 2020) La situazione dei contagi da coronavirus nella Regione Lazio nel bollettino di oggi venerdì 25 settembre 2020. Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 settembre 2020) La situazione deida coronavirus nella Regioneneldi oggi venerdì 25 settembre 2020. Su oltre 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 230di questi 113 sono...

