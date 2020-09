A Firenza chiude lo storico Gran Caffè San Marco

(Di venerdì 25 settembre 2020) La crisi da Coronavirus mette di nuovo in ginocchio la ristorazione, colpendo questa volta un’eccellenza della città di Firenze, e costringe ad abbassare le saraciniscehe a unoCaffè, fondato nel 1870: ilCaffè Sanche, un secolo e mezzo fa, si affacciò per la prima volta sull’omonima piazza con il nome di Caffè Fanti. AloCaffè SanOggi quello che dopo Gilli è il più antico bar di Firenze, è costretto are e a mandare a casa 35 dipendenti. Lo scrive La Nazione. Il 30 settembre, il titolare Gualserio Zamperini, che è anche console generale della Tunisia e nel recente passato ha subito due ...

