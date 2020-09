Roland Garros 2020, marcia indietro: da 5000 a 1000 spettatori consentiti (Di giovedì 24 settembre 2020) Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato il limite massimo di spettatori per i match del Roland Garros 2020, fissato ufficialmente a 1000. Clamorosa marcia indietro di vertici del Governo francese e organizzatori, dovuto al significativo incremento di casi in Francia negli ultimi tempi, culminato con il record negativo di 16.00 contagiati nelle 24 ore intercorrenti tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre. Pochissimi individui potranno assistere ai vari incontri, considerando difatti che tra i 1000 posti disponibili sono compresi gli accreditati. Gli atleti non potranno dunque beneficiare della spinta di un pubblico numeroso, importante per appuntamenti dall’elevato valore specifico. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato il limite massimo diper i match del, fissato ufficialmente a. Clamorosadi vertici del Governo francese e organizzatori, dovuto al significativo incremento di casi in Francia negli ultimi tempi, culminato con il record negativo di 16.00 contagiati nelle 24 ore intercorrenti tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre. Pochissimi individui potranno assistere ai vari incontri, considerando difatti che tra iposti disponibili sono compresi gli accreditati. Gli atleti non potranno dunque beneficiare della spinta di un pubblico numeroso, importante per appuntamenti dall’elevato valore specifico.

sportface2016 : #RolandGarros 2020: la decisione sul limite degli spettatori - Simon_Forever : nel mentre la conferma di quanto già scritto ieri: 1000 persone al Roland Garros. Al 2 luglio erano 20000. 15 giorn… - FBusbani : RT @LucaFiorino24: Quest’anno il Roland Garros - in via eccezionale a ottobre - presenterà condizioni di gioco meno rapide rispetto al soli… - mderrik : RT @GeorgeSpalluto: Lorenzo Giustino si qualifica per il main draw del Roland Garros battendo 63 75 Dustin Brown, recuperando da 2-5 nel 2°… - TiebreaktennisI : Roland Garros 2020, il tabellone: le sfide degli italiani -