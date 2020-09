Novità Instagram: Reels si aggiorna per diventare anti-Tik Tok (Di giovedì 24 settembre 2020) La battaglia per il dominio dei social network passa dai video. La piattaforma dei mini video di Instagram, Reels, sfida apertamente Tik Tok, in difficoltà per le tensioni tra America e Cina, con un aggiornamento che punta a conquistare gli utenti. Ora è possibile creare reel lunghi fino a 30 secondi, il timer, il conto alla rovescia prima della registrazione, viene esteso fino a 10 secondi ed è possibile tagliare ed eliminare qualsiasi clip, per un editing più semplice. Piccoli aggiustamenti, ma richiesti dagli stessi utenti. "Continuiamo a migliorare Reels ogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi" ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) La battaglia per il dominio dei social network passa dai video. La piattaforma dei mini video di, sfida apertamente Tik Tok, in difficoltà per le tensioni tra America e Cina, con unmento che punta a conquistare gli utenti. Ora è possibile creare reel lunghi fino a 30 secondi, il timer, il conto alla rovescia prima della registrazione, viene esteso fino a 10 secondi ed è possibile tagliare ed eliminare qualsiasi clip, per un editing più semplice. Piccoli aggiustamenti, ma richiesti dagli stessi utenti. "Continuiamo a migliorareogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi" ha ...

