Il requiem di Bertinotti | “La sinistra è morta | irrilevante | pensa solo alla sopravvivenza”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Cosìda dover “rinascere dalle sue ceneri”. Perché il giochetto della “sopravvivenza”, ormai, davvero non può più reggere. Faustointerviene sul risultato delle regionali e certifica che il Pd ha poco da festeggiare.stronca lapolitica: “È” Per“l’importante è smetterla con la concezione della sopravvivenza. Ladeve rinascere dalle sue ceneri inserendosi con forza, come sta facendo in alcune realtà, nella società, cercando di capire e di passare all’azione. Deve stare dentro i fenomeni inediti e non continuare a porsi il problema della continuità. Non serve”. Dunque, l’ex ...