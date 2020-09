I sindaci europei in azione per la democrazia: nasce european capital of democracy (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal 2021, ogni anno una città europea sarà protagonista di iniziative volte ad accrescere lo spirito democratico, con il sostegno delle organizzazioni internazionali e della società civile Vienna, 23 settembre 2020 – Per combattere il clima di crescente incertezza politica in Europa, l’Innovation in Politics Institute, assieme al sindaco di Vienna Michael Ludwig, ha coinvolto i sindaci europei nell’iniziativa european capital of democracy, patrocinata dalla Vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica e dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić. Scopo del progetto è quello di individuare, ogni anno a partire dall’autunno 2021, una città capitale Europea della ... Leggi su newsagent (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal 2021, ogni anno una città europea sarà protagonista di iniziative volte ad accrescere lo spirito democratico, con il sostegno delle organizzazioni internazionali e della società civile Vienna, 23 settembre 2020 – Per combattere il clima di crescente incertezza politica in Europa, l’Innovation in Politics Institute, assieme al sindaco di Vienna Michael Ludwig, ha coinvolto inell’iniziativaof, patrocinata dalla Vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica e dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić. Scopo del progetto è quello di individuare, ogni anno a partire dall’autunno 2021, una cittàe Europea della ...

effepi70 : Sindaci europei in azione per la democrazia? Nasce “European Capital of Democracy”: - joseflentsch : Per la democrazia! #CapitalofDemocracy - AlbengaCorsara : Sindaci europei in azione per la democrazia? Nasce “European Capital of Democracy”: - ExPartibus : European Capital of Democracy, Sindaci europei in azione per democrazia - - pietro_riccio : European Capital of Democracy, Sindaci europei in azione per democrazia - -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci europei Sindaci europei in azione per la democrazia? Nasce “European Capital of Democracy” AlbengaCorsara News Giunta confermata e subito al lavoro su sostegno alle imprese e verde

FOLLONICA. A meno di 24 ore dalla proclamazione, il neorieletto sindaco Andrea Benini ha voluto presentare la sua giunta così da essere operativo fin da subito. Il gruppo di Benini è lo stesso che ave ...

Virginia Raggi accanto ai leader nazionali per l'agenda M5S 2021. L'opinione

L'analisi di Giuliano Pacetti: “Virginia Raggi e i riflessi del voto referendario e di quello regionale verso le Amministrative del 2021” Con la tornata elettorale e referendaria, tutti i personaggi p ...

FOLLONICA. A meno di 24 ore dalla proclamazione, il neorieletto sindaco Andrea Benini ha voluto presentare la sua giunta così da essere operativo fin da subito. Il gruppo di Benini è lo stesso che ave ...L'analisi di Giuliano Pacetti: “Virginia Raggi e i riflessi del voto referendario e di quello regionale verso le Amministrative del 2021” Con la tornata elettorale e referendaria, tutti i personaggi p ...