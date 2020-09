Al Parco Archeologico di Ercolano orario prolungato e nuove aperture (Di giovedì 24 settembre 2020) Evento unico sabato 26 e domenica 27 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio. Al Parco Archeologico di Ercolano orario prolungato e dal 21 settembre il Parco sarà accessibile per tutta la settimana. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, anche il Parco Archeologico di Ercolano sarà protagonista, accogliendo la più estesa e partecipata manifestazione … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) Evento unico sabato 26 e domenica 27 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio. Aldie dal 21 settembre ilsarà accessibile per tutta la settimana. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, anche ildisarà protagonista, accogliendo la più estesa e partecipata manifestazione …

