Coronavirus | Magi OMCEO Roma | “Preoccupati dall’aumento dei casi nel Lazio”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le mascherine all’aperto sono importanti qualora non fosse possibile garantire il distanziamento fisico. Altrimenti non ce n’e’ bisogno“: lo ha affermato il presidente dell’Ordine dei medici die provincia, Antonio, commentando, all’agenzia Dire, la proposta avanzata dall’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, di istituire l’obbligo di mascherine all’aperto nel caso la curva dei contagi continuasse a salire. “Se il distanziamento e’ sufficiente, stare tutti con le mascherine non serve” ha aggiunto, ricordando invece l’importanza di avere sempre con se’ i gel per sanificare le mani. Sulla possibilta’ di creare zone rosse in aree ristrette, invece,si e’ detto ...