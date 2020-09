Coronavirus, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico dopo l'aumento dei casi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Genova corre ai ripari. dopo l’aumento dei casi negli ultimi giorni (+63 positivi nelle ultime 24 ore) scatta l’obbligo di mascherina in alcune zone del centro storico. "Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico, quindi per salvaguardare la salute di chi ci vive e quella di tutta la città, abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali: estenderemo l'uso della mascherina all'aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un'area del centro storico", hanno detto il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti. (LIVEBLOG - BOLLETTINO - SPECIALE) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 settembre 2020)corre ai ripari.l’deinegli ultimi giorni (+63 positivi nelle ultime 24 ore) scatta l’obbligo diin alcune zone del. "Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel, quindi per salvaguardare la salute di chi ci vive e quella di tutta la città, abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali: estenderemo l'uso dellaall'aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un'area del", hanno detto il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti. (LIVEBLOG - BOLLETTINO - SPECIALE)

