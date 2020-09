Brexit, per Londra impatto “No Deal” peggiore del Covid-19 (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Le conseguenze economiche di una Brexit “No Deal”, per Londra, potrebbero essere peggiori di oltre 3 volte rispetto a quelle della crisi Covid-19. Queste le previsioni contenute in uno studio commissionato dal think tank anti-Brexiteer UK in a Changing Europe e realizzato in collaborazione con alcuni ricercatori della London School of Economics (Lse). Secondo l’analisi – diffusa mentre nella capitale britannica riprendono i colloqui sulle relazioni future commerciali post Brexit fra i team guidati dai capi negoziatori Michel Barnier e lord David Frost – il prezzo da pagare per un eventuale No Deal è destinato a raggiungere a lungo termine un meno 8% del Pil nel Regno, pari a 160 miliardi di sterline o a 2.400 sterline pro capite. Stime nettamente ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Le conseguenze economiche di una“No Deal”, per, potrebbero essere peggiori di oltre 3 volte rispetto a quelle della crisi-19. Queste le previsioni contenute in uno studio commissionato dal think tank anti-eer UK in a Changing Europe e realizzato in collaborazione con alcuni ricercatori della London School of Economics (Lse). Secondo l’analisi – diffusa mentre nella capitale britannica riprendono i colloqui sulle relazioni future commerciali postfra i team guidati dai capi negoziatori Michel Barnier e lord David Frost – il prezzo da pagare per un eventuale No Deal è destinato a raggiungere a lungo termine un meno 8% del Pil nel Regno, pari a 160 miliardi di sterline o a 2.400 sterline pro capite. Stime nettamente ...

