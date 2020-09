Victoria Beckham lancia virtualmente la nuova collezione di moda. Come ospite solo la famiglia (Di martedì 22 settembre 2020) Le restrizioni legate al distanziamento sociale dovuto al coronavirus stanno modificando anche i grandi eventi internazionali. Ne è un esempio la settimana della moda londinese, che si è vista mutare in virtuale il suo svolgimento e ha dovuto rinunciare alla presenza fisica di buyer, ospiti e addetti ai lavori. Lo stile di Victoria Beckham sfoglia la gallery Una presentazione virtuale ma famigliare Tra gli stilisti che hanno presentato virtualmente le loro collezioni durante la fashion week londinese ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 settembre 2020) Le restrizioni legate al distanziamento sociale dovuto al coronavirus stanno modificando anche i grandi eventi internazionali. Ne è un esempio la settimana dellalondinese, che si è vista mutare in virtuale il suo svolgimento e ha dovuto rinunciare alla presenza fisica di buyer, ospiti e addetti ai lavori. Lo stile disfoglia la gallery Una presentazione virtuale mare Tra gli stilisti che hanno presentatole loro collezioni durante la fashion week londinese ...

Durduzzi : RT @ilmessaggeroit: Daniele De Rossi e Sara come Beckham e Victoria: per i figli scelgono il rugby Foto - IlmsgitSport : Daniele De Rossi e Sara come Beckham e Victoria: per i figli scelgono il rugby Foto - ilmessaggeroit : Daniele De Rossi e Sara come Beckham e Victoria: per i figli scelgono il rugby Foto - LT38 : RT @vogue_italia: Abiti lunghi e tailleur pantaloni. Un mood un po' dreamy per la collezione primavera estate 2021 firmata @victoriabeckham… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Abiti lunghi e tailleur pantaloni. Un mood un po' dreamy per la collezione primavera estate 2021 firmata @victoriabeckham… -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Beckham Victoria Beckham, il messaggio in codice dei suoi gioielli Vogue Italia Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: l’amore è psichedelico

L’anello di lui. L’abito by Victoria Beckham di lei. L’appuntamento (forse) in Puglia, l’anno prossimo, per le nozze. Il sospetto, infondato, che un baby Beckham potesse però già essere in arrivo… Ci ...

Victoria Beckham presenta la SS 2021 a porte chiuse

In questa atmosfera surreale, ieri pomeriggio Victoria Beckham ha presentato a porte chiuse la sua collezione Spring/ Summer 2021 e, sebbene abbia dovuto fare a meno di ospiti prestigiosi e ...

L’anello di lui. L’abito by Victoria Beckham di lei. L’appuntamento (forse) in Puglia, l’anno prossimo, per le nozze. Il sospetto, infondato, che un baby Beckham potesse però già essere in arrivo… Ci ...In questa atmosfera surreale, ieri pomeriggio Victoria Beckham ha presentato a porte chiuse la sua collezione Spring/ Summer 2021 e, sebbene abbia dovuto fare a meno di ospiti prestigiosi e ...