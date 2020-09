Serie tv Sky, protagonista l’Italia: dall’ultima stagione di “Gomorra” al dramma di Alfredo Rampi (Di martedì 22 settembre 2020) C’è n’è per tutti i gusti nelle Serie targate Sky Original in fase di preparazione. Sono appena iniziate le riprese di Alfredino – Una storia italiana, con Anna Foglietta nei panni di Franca Rampi, la madre del piccolo Alfredo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981. Chi dimentica quella vicenda che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani? A Riga invece Salvatore Esposito e Marco D’amore stanno lavorando alla quinta, e ultima, stagione del fenomeno Gomorra, mentre Fabio De Luigi sarà protagonista della commedia Ridatemi mia moglie, adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back. Luca Zingaretti e Salmo sbarcano su Sky con il prison drama Il re (le riprese inizieranno tra fine anno e inizio 2021) e Blocco 181 (il cantante ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 settembre 2020) C’è n’è per tutti i gusti nelletargate Sky Original in fase di preparazione. Sono appena iniziate le riprese di Alfredino – Una storia italiana, con Anna Foglietta nei panni di Franca, la madre del piccolo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981. Chi dimentica quella vicenda che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani? A Riga invece Salvatore Esposito e Marco D’amore stanno lavorando alla quinta, e ultima,del fenomeno Gomorra, mentre Fabio De Luigi saràdella commedia Ridatemi mia moglie, adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back. Luca Zingaretti e Salmo sbarcano su Sky con il prison drama Il re (le riprese inizieranno tra fine anno e inizio 2021) e Blocco 181 (il cantante ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky 'Un volto, due destini', le foto dei primi due episodi della serie tv con Mark Ruffalo Sky Tg24 Calciomercato Verona, esterno in uscita | Corsa a tre in Serie B

Luca Zingaretti è il RE in una serie Sky Original. Addio a Montalbano

E’ invece Luca Zingaretti che fa una sorpresa a tutti noi e si toglie i panni di commissario per indossarne di altri, sempre dalla … Leggi tutto Luca Zingaretti è il RE in una serie Sky Original.

