Demo FIFA 21, arriva l’ufficialità: i piani di Electronic Arts in vista dell’uscita (Di martedì 22 settembre 2020) Quello con la Demo di FIFA 21 era un appuntamento molto atteso da parte della community dei videogiocatori. La fame di calcio digitale comincia a farsi sentire, considerando anche il “ritardo” nella release rispetto agli anni precedenti. L’avvio posticipato dei maggiori campionati internazionali ha spinto Electronic Arts a rivedere anche la data d’uscita. Che va quindi a inserirsi nel calendario all’inizio del mese di ottobre (il 9 ottobre, per la precisione, per l’edizione standard). La tradizione avrebbe voluto che, nella marcia d’avvicinamento a quel giorno, la Demo di FIFA 21 avesse avuto il ruolo di panacea per i mali dell’attesa. Una panacea che però non potrà fare il suo dovere, vista la decisione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Quello con ladi21 era un appuntamento molto atteso da parte della community dei videogiocatori. La fame di calcio digitale comincia a farsi sentire, considerando anche il “ritardo” nella release rispetto agli anni precedenti. L’avvio posticipato dei maggiori campionati internazionali ha spintoa rivedere anche la data d’uscita. Che va quindi a inserirsi nel calendario all’inizio del mese di ottobre (il 9 ottobre, per la precisione, per l’edizione standard). La tradizione avrebbe voluto che, nella marcia d’avvicinamento a quel giorno, ladi21 avesse avuto il ruolo di panacea per i mali dell’attesa. Una panacea che però non potrà fare il suo dovere,la decisione ...

FB_raging_Bull : Questo fifa ormai è quasi finito, la cosa strana è che non attendo come una volta l'uscita del nuovo. Infatti manco… - daniel_dmcp : @EASPORTSFIFA a demo do FIFA 21 e FIFA 20 (the FIFA 21 demo and FIFA 20 ) - CronacheTweet : Ea Sports ha spiegato il motivo - baltheize : @g_balassiano @EASPORTSFIFA HAHAHAHAHAHA, a demo do FIFA 21 é o FIFA 20 - EgencyEsport : Incredibile annuncio della EA! La demo di FIFA 21 non uscirà! #FIFA21 #easports #eSports -