Coronavirus | Oms rivela | “Record di casi settimanali | ma meno decessi”

(Di martedì 22 settembre 2020), record dimamorti. È quanto riferito dall’Oms, prendendo come riferimento la settimana dal 14 al 20 settembre Ilcontinua a far registrare numeri decisamente… L'articolo, Oms: “Record di, madecessi” proviene da .

fanpage : L'elogio dell'Oms al nostro Paese ???? - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: picco di casi settimanali, ma decessi calano del 10% #coronavirus - HuffPostItalia : L'Oms dichiara un nuovo record: due milioni di casi settimanali, ma meno morti per Coronavirus - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, Oms: 2 milioni di nuovi casi in una settimana, è record - fisco24_info : Coronavirus:Oms, record casi settimanali,ma meno morti: Due milioni i contagiati 14-20 settembre (+6%), decessi -10% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

in altri i sistemi sanitari non sono in grado di contare tutte le persone infettate dal coronavirus. Secondo l'Oms, in Europa si registra il più forte aumento delle vittime (+27% sulla settimana ...In totale, secondo l’Oms, sono oltre 30,6 milioni i casi di Covid-19 e 950mila le vittime. Ad eccezione della regione africana, l’aumento dei contagi riportato la scorsa settimana riguarda tutte le ...