Calciomercato Juventus, Pellegrini al Genoa: visite e firma in arrivo (Di martedì 22 settembre 2020) Luca Pellegrini si prepara ad una nuova avventura, ancora una volta lontano dalla Juventus? Il Calciomercato bianconero legato alle uscite prosegue e, questa volta, sembra coinvolgere il terzino ex Roma, tornato nelle scorse settimane dal prestito al Cagliari dell’ultima stagione. Per lui sembravano potersi spalancare le porte della Continassa, con Andrea Pirlo che avrebbe potuto utilizzarlo come vice Alex Sandro. Invece, la decisione della società torinese sarebbe stata quella di girarlo ancora una volta ad un’altra società di Serie A, in modo da permettergli di ultimare il suo percorso di crescita per approdare più pronto che mai alla Juve nel corso della prossima annata calcistica. E così, adesso, per Pellegrini al Genoa sembra solo questione di dettagli. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Lucasi prepara ad una nuova avventura, ancora una volta lontano dalla? Ilbianconero legato alle uscite prosegue e, questa volta, sembra coinvolgere il terzino ex Roma, tornato nelle scorse settimane dal prestito al Cagliari dell’ultima stagione. Per lui sembravano potersi spalancare le porte della Continassa, con Andrea Pirlo che avrebbe potuto utilizzarlo come vice Alex Sandro. Invece, la decisione della società torinese sarebbe stata quella di girarlo ancora una volta ad un’altra società di Serie A, in modo da permettergli di ultimare il suo percorso di crescita per approdare più pronto che mai alla Juve nel corso della prossima annata calcistica. E così, adesso, peralsembra solo questione di dettagli. LEGGI ...

