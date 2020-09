Acri | nel 2019 boom proventi delle Fondazioni +140 | 4%

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio diha approvato il venticinquesimo Rapporto Annuale, che presenta i dati aggregati dai bilancidi origine bancaria. La pubblicazione, che solitamente veniva licenziata prima dell'estate, quest'anno è stata posticipata in seguito alla proroga del termine di approvazione dei bilanci a fine giugno. Questi i dati principali contenuti nel Rapporto, riferiti al complesso dei bilanci86di origine bancaria italiane: patrimonio contabile pari a 40,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 39,6 miliardi dell'esercizio precedente (+1,6%); significativo aumento deicomplessivi, che si attestano a 2.601 milioni di euro, contro i 1.082 del 2018 ...

In allegato il testo integrale della lettera aperta trasmessa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte dal Sindaco di Cariati Filomen ...(Teleborsa) - Patrimonio e risultati in forte crescita per le Fondazioni bancarie nel 2019. E' quanto Rileva l'ultimo Rapporto annuale dell'ACRI, rinviato a causa dell'emergenza Covid, da cui emerge ...