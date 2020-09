Tennis, Novak Djokovic il re di Roma: quinto trionfo agli Internazionali d’Italia (Di lunedì 21 settembre 2020) trionfo di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia. Si tratta del quinto successo in questa competizione. Roma – E’ Novak Djokovic il vincitore degli Internazionali d’Italia 2020. quinto trionfo in questo Masters 1000 per il serbo che questa volta ha battuto in due set (7-5 6-3) la sorpresa argentina Schwartzman. Un successo speciale per il numero uno al mondo che ha potuto festeggiare la vittoria con i tifosi per la prima volta dopo il lockdown. In precedenza, infatti, tutti gli altri tornei importanti si erano disputati senza la presenza del pubblico. Il trionfo di Djokovic agli ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020)did’Italia. Si tratta delsuccesso in questa competizione.– E’il vincitore deglid’Italia 2020.in questo Masters 1000 per il serbo che questa volta ha battuto in due set (7-5 6-3) la sorpresa argentina Schwartzman. Un successo speciale per il numero uno al mondo che ha potuto festeggiare la vittoria con i tifosi per la prima volta dopo il lockdown. In precedenza, infatti, tutti gli altri tornei importanti si erano disputati senza la presenza del pubblico. Ildi...

