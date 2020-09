Regionali, prima proiezione riconfermerebbe De Luca governatore della Campania con il 60,2% (Di lunedì 21 settembre 2020) NAPOLI – Vincenzo De Luca si riconfermerebbe governatore della Campania con il 60,2% dei voti: questo il dato della prima proiezione delle regionali campane con copertura del 9% del campione riportato da Opinio per Rai. Il centrodestra con Stefano Caldoro si fermerebbe al 20,3%, mentre la candidata grillina Valeria Ciarambino non andrebbe oltre il 14,5%. Per Giuliano Granato di Potere al Popolo le preferenze sarebbero ferme al 2,5%. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali, prima proiezione riconfermerebbe De Luca governatore della Campania con il 60,2% Elezioni 2020, in Campania alle regionali al voto il 54,43% Referendum: il sì al 66,7%, no al 33,3%. Exit poll regionali, partita aperta in Puglia e Toscana Regionali, Crimi: “Per il M5s la battaglia si gioca in Campania e Puglia” Regionali, l’Antimafia: “Sono 13 i candidati impresentabili” Regionali, ecco i nomi dei nove ‘impresentabili’ in Campania Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) NAPOLI – Vincenzo De Luca si riconfermerebbe governatore della Campania con il 60,2% dei voti: questo il dato della prima proiezione delle regionali campane con copertura del 9% del campione riportato da Opinio per Rai. Il centrodestra con Stefano Caldoro si fermerebbe al 20,3%, mentre la candidata grillina Valeria Ciarambino non andrebbe oltre il 14,5%. Per Giuliano Granato di Potere al Popolo le preferenze sarebbero ferme al 2,5%. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali, prima proiezione riconfermerebbe De Luca governatore della Campania con il 60,2% Elezioni 2020, in Campania alle regionali al voto il 54,43% Referendum: il sì al 66,7%, no al 33,3%. Exit poll regionali, partita aperta in Puglia e Toscana Regionali, Crimi: “Per il M5s la battaglia si gioca in Campania e Puglia” Regionali, l’Antimafia: “Sono 13 i candidati impresentabili” Regionali, ecco i nomi dei nove ‘impresentabili’ in Campania

you_trend : ?? Anche in #Puglia una prima analisi della correlazione fra il risultato di coalizione alle Europe e la variazione… - La7tv : #elezioniregionali2020 #maratonamentana Prima proiezione #Liguria: Giovanni #Toti in testa col 53,5%; Ferruccio… - La7tv : #elezioniregionali2020 Ultimi aggiornamenti: #elezioni2020 #Puglia Michele #Emiliano al 46,80% in vantaggio su Raff… - markgrika : RT @_DAGOSPIA_: REGIONALI, PROIEZIONE SWG PER LA7: IN PUGLIA MICHELE EMILIANO AVANTI SU RAFFAELE FITTO - RenzoMattei : RT @umorismoq: Mi pare evidente che il PD prima delle elezioni regionali abbia guardato il tutorial: 'Come restaurare il Regno delle due Si… -