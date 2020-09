Formazioni ufficiali Milan Bologna | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco leper il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Tonali, Kalulu, Diaz, Maldini, Colombo, Krunic, Paquetà, Duarte, Saelemaekers, Laxalt. Allenatore: Pioli.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da ...

Pioli schiera i suoi titolari, rispetto all'Europa League dove c'erano diverse assenze. L'unica che persiste è quella relativa a Romagnoli, che sarà sostituito ancora da Gabbia. Al fianco del giovane ...