Election Day 2020: in Campania affluenza sotto il 40% per le Regionali (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni Regionali Campania 2020, tutte le liste e i candidati 28 agosto 2020 Elezioni Amministrative 2020, liste e candidati nei comuni al voto in provincia di Napoli 10 settembre 2020 Elezioni ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni, tutte le liste e i candidati 28 agostoElezioni Amministrative, liste e candidati nei comuni al voto in provincia di Napoli 10 settembreElezioni ...

zazoomblog : Election Day 2020: in Campania affluenza sotto il 40% per le Regionali - #Election #2020: #Campania #affluenza - News24Italy : #Election day, primo giorno affluenza intorno al 40% - mariavenera2 : RT @lauracesaretti1: Una cosa mi pare chiara: se quegli scemuniti del Pd non avessero regalato l’election day ai loro beneamati grillonzi,… - zazoomblog : Election day ai tempi del coronavirus si vota fino alle 15. Affluenza per il referendum al 40% - #Election #tempi… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Election day, oggi dopo la chiusura dei seggi lo scrutinio di referendum e regionali. Le schede delle amministrative sarann… -