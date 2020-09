Coronavirus: il governo vuole test rapidi anche nelle scuole (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus, test e tamponi: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Coronavirus. il governo vuole test rapidi anche nelle scuole. La possibilità di sapere quasi in tempo reale, cioè in circa 20 minuti, se uno studente è positivo al Coronavirus darebbe la svolta alla gestione dei contagi a scuola. Sui test rapidi, quelli fatti appunto sull’analisi della saliva, sta lavorando il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 settembre 2020)e tamponi: 10 cose da sapere sfoglia la gallery. il. La possibilità di sapere quasi in tempo reale, cioè in circa 20 minuti, se uno studente è positivo aldarebbe la svolta alla gestione dei contagi a scuola. Sui, quelli fatti appunto sull’analisi della saliva, sta lavorando il ...

Tutte le regole stabilite dal governo per votare in sicurezza.

Sean Penn – si sa – è considerato uno dei grandi attori della sua generazione, con cinque nomination agli Oscar, due statuette vinte per Milk e Mystic River e una valanga di premi e riconoscimenti int ...

(ANSA) - AGRA, 21 SET - Il Taj Mahal, chiuso da marzo a causa del coronavirus, riapre oggi i battenti ai visitatori, nonostante i contagi in India continuino ad aumentare. Ogni giorno si registrano in ...

