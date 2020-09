Bollettino Coronavirus del 21 Settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 21 Settembre è +0,45% (ieri +0,53%) con 299.506 contagiati totali, 218.703 dimissioni/guarigioni (+352) e 35.724 deceduti (+17); 44.079 infezioni in corso (+981). Elaborati soltanto 55.862 tamponi (ieri 83.428); 1.350 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,41% (ieri 1,90%). Ricoverati con sintomi 2.475 (+110); terapie intensive +10 (232). Abbiamo ormai imparato a non gioire per il consueto calo dopo il weekend, quindi leggiamo il dato in rapporto ai tamponi effettuati nelle Regioni con più nuovi casi rilevati: Campania 243 con 3.405 test (rapporto positivi/tamponi 7,13%); Lazio 198 con 8.286 test (2,38%); Emilia Romagna 116 con 5.024 test (2,30%); Veneto 103 con 6.595 test (1,56%); Lombardia 90 con 9.963 test (0,90%); Toscana 84 con 4.138 test (2,02%); Puglia 81 con 1.895 test (4,27%); Sicilia 75 con 3.102 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 21è +0,45% (ieri +0,53%) con 299.506 contagiati totali, 218.703 dimissioni/guarigioni (+352) e 35.724 deceduti (+17); 44.079 infezioni in corso (+981). Elaborati soltanto 55.862 tamponi (ieri 83.428); 1.350 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,41% (ieri 1,90%). Ricoverati con sintomi 2.475 (+110); terapie intensive +10 (232). Abbiamo ormai imparato a non gioire per il consueto calo dopo il weekend, quindi leggiamo il dato in rapporto ai tamponi effettuati nelle Regioni con più nuovi casi rilevati: Campania 243 con 3.405 test (rapporto positivi/tamponi 7,13%); Lazio 198 con 8.286 test (2,38%); Emilia Romagna 116 con 5.024 test (2,30%); Veneto 103 con 6.595 test (1,56%); Lombardia 90 con 9.963 test (0,90%); Toscana 84 con 4.138 test (2,02%); Puglia 81 con 1.895 test (4,27%); Sicilia 75 con 3.102 ...

