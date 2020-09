Al Centrosinistra Puglia, Toscana e Campania. Il Veneto resta saldamente nelle mani di Zaia e la Liguria in quelle di Toti. Puntano sul centrodestra anche le Marche (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle Regionali in Veneto appare ormai netta l’affermazione di Luca Zaia, candidato del centrodestra e presidente uscente, che secondo le proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai è saldamente in testa con il 74,2%, seguito da Arturo Lorenzoni del Centrosinistra al 16,1%. Centrosinistra avanti in Puglia, Toscana e Campania. Sempre secondo le proiezioni Rai, in Puglia il governatore uscente Michele Emiliano è in testa con al 46%, Raffaele Fitto del centrodestra al 40%. In Toscana Eugenio Giani (nella foto) è al 46,4%, Susanna Ceccardi della Lega al 42,1%. In Campania l’uscente Vincenzo De Luca del Centrosinistra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle Regionali inappare ormai netta l’affermazione di Luca, candidato dele presidente uscente, che secondo le proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai èin testa con il 74,2%, seguito da Arturo Lorenzoni delal 16,1%.avanti in. Sempre secondo le proiezioni Rai, inil governatore uscente Michele Emiliano è in testa con al 46%, Raffaele Fitto delal 40%. InEugenio Giani (nella foto) è al 46,4%, Susanna Ceccardi della Lega al 42,1%. Inl’uscente Vincenzo De Luca del...

