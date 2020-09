Tennis, Berrettini ko: Ruud in semifinale agli Internazionali d'Italia (Di sabato 19 settembre 2020) Matteo Berrettini non è riuscito a raggiungere le semifinali degli Internazionali d'Italia di Tennis. L'azzurro, che poteva diventare il primo Italiano a raggiungere questo obiettivo dopo Filippo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Matteonon è riuscito a raggiungere le semifinali deglid'di. L'azzurro, che poteva diventare il primono a raggiungere questo obiettivo dopo Filippo ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 ROMA, CASPER RUUD IN SEMIFINALE Battuto Berrettini in tre set (4-6, 6-3, 7-6) ??… - ControBreak : Informiamo i nostri gentili followers che a tennis si può anche perdere. E visto che per anni, a parte qualche expl… - repubblica : Tennis, Internazionali: Berrettini non ce la fa, fuori nei quarti contro Ruud - robertagaspa74 : RT @Agenzia_Ansa: #Tennis, Open #Italia, #Berrettini ko, in semifinale va #Ruud. Si infrange il sogno del tennista romano. Il norvegese vin… - walnut_85 : RT @meloccaros: Digitate ora #Berrettini, amici che amate e conoscete il tennis. Troverete una serie di sentenze italiche, una più insulsa… -