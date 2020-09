Coronavirus, calo contagi ma impennata vittime. E la Lombardia apre agli stadi (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 1.638 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della salute che invece parla di crescita di vittime che oggi toccano quota 24 (ieri erano 10). Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Così i dati del ministero della Salute. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei cedessi (+9).stadi APERTI IN LombardiaDopo Emilia Romagna e Veneto anche la Lombardia ha deciso di riaprire al pubblico stadi e palasport, ma con al massimo 1.000 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 1.638 i nuovi casi diin Italia, inrispetto ai 1.907 registrati ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della salute che invece parla di crescita diche oggi toccano quota 24 (ieri erano 10). Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando leerano state 30. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Così i dati del ministero della Salute. Il totale delleha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei cedessi (+9).APERTI INDopo Emilia Romagna e Veneto anche laha deciso di riaprire al pubblicoe palasport, ma con al massimo 1.000 ...

