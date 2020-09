Tour de France 2020: si avvicina il Gran Finale (Di venerdì 18 settembre 2020) Mancano tre tappe alla conclusione del Tour de France 2020, che è stato pieno di sorprese e avvenimenti. Ieri 17 Settembre la tappa è stata vinta da Michal Kwiatkowski, e Domenica 20 Settembre si correrà l’ultima tappa e la Grande Boucle chiuderà i battenti. Tanti sono stati gli incidenti, le prime tappe sono state dure e hanno impegnato sia il fisico che l’intelletto per cercare di superare gli avversari. Leggi anche: Tour de France-2020: Hirschi vince la 12 Tappa Tour de France 2020: il riepilogo delle tappe Sabato 29 agosto1 Tappa, Nizza – Nizza (156 km)Domenica 30 agosto2 Tappa, Nizza – Nizza (156 km) Lunedì 31 agosto3 Tappa, Nizza – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Mancano tre tappe alla conclusione delde, che è stato pieno di sorprese e avvenimenti. Ieri 17 Settembre la tappa è stata vinta da Michal Kwiatkowski, e Domenica 20 Settembre si correrà l’ultima tappa e lade Boucle chiuderà i battenti. Tanti sono stati gli incidenti, le prime tappe sono state dure e hanno impegnato sia il fisico che l’intelletto per cercare di superare gli avversari. Leggi anche:de: Hirschi vince la 12 Tappade: il riepilogo delle tappe Sabato 29 agosto1 Tappa, Nizza – Nizza (156 km)Domenica 30 agosto2 Tappa, Nizza – Nizza (156 km) Lunedì 31 agosto3 Tappa, Nizza – ...

RaiSport : #TDF2020 Una 18ª tappa nel segno della #Ineos ?? Vince #Kwiatkowski per una questione di centimetri. Secondo… - Eurosport_IT : Una delle vittorie più emozionanti della storia del #TdF2020, firmata #Kwiatkowski e #Carapaz e poi il sigillo di P… - rizzodnl : RT @elif_lab: Il mitico podcast 'Bonsoir Bidon' di @ciclismoliquido ci cita, riprendendo il nostro ultimo post su Medium ( - edizionislam : Tour de France 1975: la fine dell'era Merckx. La sconfitta più dura diventa un'impresa da raccontare Lorenzo Fabia… - HerbertFarci : Continental sulle strade del tour de France con lo SPOTNIK. In sicurezza per la sicurezza. -