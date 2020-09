Regione Campania. Il M5S raddoppia (in un anno) la spesa per staff, consulenti e collaboratori (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un anno il M5S della Campania raddoppia le spese per i collaboratori esterni al gruppo in Consiglio regionale. Spese raddoppiate. Costi che schizzano. Mentre i consiglieri restano sempre 7. Nel 2018 il gruppo del M5S in Regione Campania guidato da Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania contro Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca, ha speso 167mila euro e 467,68. La somma è riferita a tutti i consulenti esterni e staffisti del gruppo Cinque stelle. Nel 2019, i consiglieri regionali grillini hanno speso 237mila e 587 euro. Un incremento del 70% dei costi per mantenere staff, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn unil M5S dellale spese per iesterni al gruppo in Consiglio regionale. Spesete. Costi che schizzano. Mentre i consiglieri restano sempre 7. Nel 2018 il gruppo del M5S inguidato da Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza dellacontro Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca, ha speso 167mila euro e 467,68. La somma è riferita a tutti iesterni eisti del gruppo Cinque stelle. Nel 2019, i consiglieri regionali grillini hspeso 237mila e 587 euro. Un incremento del 70% dei costi per mantenere, ...

