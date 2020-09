“La Cattiva Abitudine”, il nuovo singolo di Silvia Cecchini fuori oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) “La Cattiva Abitudine” (Yourvoice Records) è il nuovo singolo di Silvia Cecchini, in uscita oggi, venerdì 18 settembre 2020. Scritto e arrangiato da Marco Giorgi dell’etichetta Yourvoice Records, nel brano viene raccontata una storia piuttosto comune, nella quale diverse persone si ritroveranno: la protagonista è una ragazza che non riesce a togliersi “la Cattiva abitudine” di cercare la persona che, in realtà, la fa stare solo male. La ragazza continua ad inseguire una persona che non la vuole, che la fa solo soffrire, perché non riesce ad accettare il suo rifiuto. La ragazza protagonista ha la Cattiva abitudine di aspettare continuamente suoi messaggi, anche se è consapevole di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 settembre 2020) “LaAbitudine” (Yourvoice Records) è ildi, in uscita, venerdì 18 settembre 2020. Scritto e arrangiato da Marco Giorgi dell’etichetta Yourvoice Records, nel brano viene raccontata una storia piuttosto comune, nella quale diverse persone si ritroveranno: la protagonista è una ragazza che non riesce a togliersi “laabitudine” di cercare la persona che, in realtà, la fa stare solo male. La ragazza continua ad inseguire una persona che non la vuole, che la fa solo soffrire, perché non riesce ad accettare il suo rifiuto. La ragazza protagonista ha laabitudine di aspettare continuamente suoi messaggi, anche se è consapevole di ...

La7tv : #propagandalive Il primo monologo del Pojana di Andrea Pennacchi per la nuova stagione di Propaganda Live 'se c'è n… - SHohenzollern : RT @lorbooboo: Questi sono alcuni commenti che ho ricevuto alle foto di me rasato. Mi spiace tanto che la gente sia cosí poco delicata e ca… - CasaLettori : RT @bentivoglio_l: @CasaLettori @neoedizioni @FrancescaNevis @betagamma12 @cammisafra Non vero, assolutamente, la gente cattiva esiste - razorblack66 : RT @Luca_Fantuzzi: Nella doppiezza omissiva di questo tweet sta tutta la cattiva coscienza del @pdnetwork. - MadManWaBox : @pemar2 @GiorgiaMeloni Ma tu fai tanti riferimenti ad altri paesi, perché non vai a viverci? Se i tuoi modelli di r… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Cattiva Cossiga, Meloni: "Con il piccone contro la cattiva politica" Affaritaliani.it