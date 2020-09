Grande Fratello Vip 5 – Seconda puntata del 18 settembre 2020 – Conduce Alfonso Signorini, opinionisti Pupo e Antonella Elia. (Di venerdì 18 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5, Seconda puntata dopo l’esordio di appena quattro sere fa. Pochi giorni in cui sono già successe dinamiche interessanti. A tenere banco sono stati il ritiro immediato (da record) dopo nemmeno un giorno di Flavia Vento, l’uscita temporanea di qualche ora di Tommaso Zorzi che accusava malesseri vari (fortunatamente poi rientrato e … L'articolo Grande Fratello Vip 5 – Seconda puntata del 18 settembre 2020 – Conduce Alfonso Signorini, opinionisti Pupo e Antonella Elia. Leggi su unduetre (Di venerdì 18 settembre 2020)Vip 5,dopo l’esordio di appena quattro sere fa. Pochi giorni in cui sono già successe dinamiche interessanti. A tenere banco sono stati il ritiro immediato (da record) dopo nemmeno un giorno di Flavia Vento, l’uscita temporanea di qualche ora di Tommaso Zorzi che accusava malesseri vari (fortunatamente poi rientrato e … L'articoloVip 5 –del 18

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - MusicStarStaff : Secondo appuntamento con Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5 - iamdefe1 : RT @GrandeFratello: The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I twee… -