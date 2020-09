Parla l’anziano massacrato da straniero a Vicenza | “Picchiava la sua ragazza | la volevo difendere”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 settembre 2020), 17 set –a calci e pugni da un 25enne di origini ungheresi, perché aveva «osato» redarguire il giovane mentre stava picchiando la fidanzata. Un femore rotto, 45 giorni di prognosi, il video del pestaggio diventato immediatamente virale. Vittorio Cingano, 73 anni, non ha dubbi. Nonostante le lesioni «Lo rifarei: se una donna viene picchiata ho l’obbligo morale di difenderla. Stiamo diventando una società egoista, lo so. Ma spero di continuare a fare le scelte giuste, a non fingere di non vedere», ha dichiarato al Corriere. Femore spezzato Cingano è un ingegnere nato a Mestre ma che ha trascorso la vita a. Un uomo «cresciuto con i valori del Dopoguerra, uno che quando ti incontra per strada si toglie il cappello per salutarti», così lo ...