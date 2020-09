Firenze, maxi operazione internazionale antidroga (Di giovedì 17 settembre 2020) Firenze (ITALPRESS) – Una maxi operazione internazionale antidroga della polizia di Stato “Los Blancos”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha interessato il capoluogo toscano e altre città italiane, oltre a numerosi Paesi esteri e ha permesso di sgominare il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga. L'operazione ha portato a decine di arresti, sequestri di tonnellate di cocaina e di milioni di euro. La complessa attività investigativa è stata condotta nell'ambito di un Joint Investigation Team costituito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dalla Squadra Mobile di Firenze, dalla F.I.N.E.C. olandese e dalla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020)(ITALPRESS) – Unadella polizia di Stato “Los Blancos”, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha interessato il capoluogo toscano e altre città italiane, oltre a numerosi Paesi esteri e ha permesso di sgominare il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga. L'ha portato a decine di arresti, sequestri di tonnellate di cocaina e di milioni di euro. La complessa attività investigativa è stata condotta nell'ambito di un Joint Investigation Team costituito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dalla Squadra Mobile di, dalla F.I.N.E.C. olandese e dalla ...

